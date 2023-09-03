На Украине начнут призывать в армию граждан с расстройствами психики

Фото: МО Украины

Министерство обороны Украины опубликовало приказ, согласно которому в армию начнут призывать граждан, считающихся ограниченно годными, сообщает издание «Страна.ua». Речь в том числе идет о мужчинах с «кратковременными болезненными проявлениями расстройств психики» и бессимптомным ВИЧ. Как отметило издание, в приказе были затронуты все «спорные» статьи.

Уточняется, что ограниченно годных будут распределять по конкретным воинским специальностям. Окончательное решение будет принимать военно-врачебная комиссия (ВВК). В рамках указа Минобороны также были упрощены требования к здоровью десантников и морпехов.

Военно-врачебная комиссия перестанет признавать не годными граждан, имеющих такие заболевания, как клинически излеченный туберкулез, вирусный гепатит, болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций, невротические расстройства, медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы и ряд других. Данные о состоянии здоровья мужчин будут браться из электронной системы.

Также Минобороны Украины повысит требования к набору персонала для военно-врачебной комиссии. Временные ВВК должны возглавлять доктора с опытом работы на соответствующих должностях не менее трех лет.

Ранее в Верховной раде предложили привлечь к поиску призывников сотрудников коммунальных служб. Депутаты считают, что их необходимо наделить правом сбора информации о мужчинах, подлежащих призыву.