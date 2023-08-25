Поддубный объяснил, зачем Киев усиливает мобилизацию Поддубный: ВСУ пытаются через мобилизацию решить вопрос нехватки личного состава

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Украина пытается через мобилизацию решить проблему нехватки личного состава ВСУ, сообщил в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный. Так он отреагировал на информацию об ускорении мобилизации в Харьковской области. Он отметил, что увеличить число пехоты украинскому командованию рекомендовали «западные партнеры».

Таким образом Киев пытается решить нехватку личного состава ВСУ, возникшего в результате больших потерь понесенных, в первую очередь, на Запорожском направлении, — написал он.

25 августа в Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий призвать на службу в армию депутатов, чиновников и госслужащих. По мнению депутата Александра Дубинского, отправка на военную службу должна проводиться в рамках «справедливой мобилизации».

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, действует указ о всеобщей мобилизации. В этой связи из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. При этом призыву на службу не подлежат военнообязанные депутаты Верховной рады на период своей каденции, даже не имеющие брони.

Ранее замначальника управления Росгвардии ДНР Александр Ходаковский заявил, что украинцы смирились с потерей части территорий страны и сейчас у них не хватает мотивации, чтобы идти на фронт и отвоевывать свои земли. По его мнению, проблема проявилась после 2014 года, когда Киев лишился контроля над Крымом и республиками Донбасса.