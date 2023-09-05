Правда ли, что Шойгу издал приказ о новой мобилизации в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В соцсетях обсуждают сообщение, что министр обороны России Сергей Шойгу якобы подписал указ о дополнительной мобилизации в России с 11 сентября. Что об этом известно?

Что говорят о новой волне мобилизации в России

Первая частичная мобилизация прошла в России в сентябре 2022 года. Спустя месяц в Минобороны сообщили, что армия имеет достаточные резервы, поэтому соответствующие мероприятия были прекращены.

Сергей Шойгу в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным в июне этого года заявил об отсутствии необходимости во второй волне мобилизации. Он подчеркнул, что уже набрано по контракту порядка 114 тысяч человек, еще 52 тысячи — добровольцы. Также глава военного ведомства рассказал о ежедневном наборе около 1330 добровольцев. По словам Шойгу, это количество военнослужащих является достаточным для спецоперации, поэтому дополнительного набора не требуется.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил NEWS.ru, что сейчас предпосылок к проведению мобилизации нет. При этом идет плановый набор добровольцев на контрактную службу.

«Что касается численности группировки и резерва, здесь не надо отталкиваться от информации в СМИ, она может быть иной. В целом процесс ротации не подразумевает то, что нужно единовременно заменить всех воюющих бойцов на других. Кто-то нуждается в ротации в большей степени — это те, кто находится на переднем крае, ежедневно выполняет задачи, кто-то — в меньшей степени», — пояснил специалист.

В Совете Федерации также говорят, что новой мобилизации пока ждать не стоит. Сенатор Айрат Гибатдинов рассказал, что на данный момент нужды в новой волне частичной мобилизации нет. Он подчеркнул, что армия оснащена всем необходимым, людей много, также регулярно граждане сами вступают в различные добровольческие отряды.

Кто выступает за новую мобилизацию

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru призвал к всеобщей мобилизации. Он заявил, что также нужно проработать механизмы возвращения в строй раненых солдат, которые могут помочь ходу боевых действий благодаря опыту и мотивации.

«Мобилизация опять нужна. И какие-то механизмы возвращения в строй раненых. На фронте даже новый термин появился — „восьмисотые“ — это те, кто уехал в госпиталь и не вернулся», — сказал он.

Правда ли, что Шойгу подписал указ о дополнительной мобилизации

Информация о якобы распоряжении Сергея Шойгу начать новую волну мобилизации в России с 11 сентября была опубликована в украинских Telegram-каналах.

«В сети появился приказ Шойгу о дополнительной мобилизации 200 тысяч россиян. Дата вступления в силу приказа в документе — 11 сентября», — пишут украинские ресурсы.

Как сообщают российские СМИ, информация о подписании главой военного ведомства «указа» о новой мобилизации в России не соответствует действительности. Данного документа нет на официальном сайте правовой информации, где публикует указы Минобороны. Кроме того, в обнародованном украинскими ресурсами «приказе» военные комиссары регионов РФ названы «представителями военных комиссариатов». Подпись генерала армии также не соответствует оригиналу, отмечают журналисты.

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