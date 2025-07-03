Стало известно о нарушениях в больнице Иркутска, где напали на врачей Родственница пациентки больницы №8 Иркутска: к сестре в пандемию не приехал врач

Родственница пациентки больницы № 8, где мужчина напал на врачей, сообщила NEWS.ru, что ее сестра несколько лет назад скончалась от коронавируса на 26-й неделе беременности. Женщина считает, что в случившемся виноваты местные врачи, которые, по ее мнению, халатно отнеслись к своим обязанностям.

Вызвали врача на дом, так как моя сестра была беременна и заболела коронавирусом. Ей было тяжело ходить уже. В течение недели терапевт не приехала. И только потом, когда мы дошли до депутата, в поликлинике стали шевелиться, пришли. Ее еще и упрекнули за то, что им этот вызов якобы не оплатят, хотя у нее был полис ОМС, — сказала женщина.

Она также пожаловалась, что в поликлинике несколько раз теряли результаты анализов ее сестры, необходимые для госпитализации, а также бумаги других родственников. Однако, по ее словам, после жалоб депутату и в Роспотребнадзор анализы сразу же нашли и даже привезли на дом.

Накануне в поликлинике больницы № 8 Иркутска мужчина напал на двух сотрудниц учреждения с ножом и газовым баллончиком. Женщин прооперировали, их жизням ничего не угрожает, однако они находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Буйного пациента задержали, возбуждено уголовное дело.