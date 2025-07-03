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03 июля 2025 в 13:38

В зоне СВО появились необычные дроны

«Известия»: в зоне СВО появились российские железнодорожные дроны

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В зоне специальной военной операции появились российские железнодорожные дроны, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России. Отмечается, что они способны перевозить тонны грузов.

Железнодорожная сеть в зоне СВО местами довольно близко подходит к линии фронта. Крупные поезда туда пускать нельзя, потому что они представляют собой большую цель, — сказал военный эксперт Юрий Лямин.

Одним из ключевых преимуществ использования железнодорожных платформ является наличие разветвленной сети в Донбассе, что обеспечивает возможность доставки грузов в любых погодных условиях и минимизирует риск потери человеческих жизней. Каждый железнодорожный дрон спроектирован для транспортировки более тонны грузов на расстояние около 50 метров, что делает его эффективным инструментом для логистики в сложных условиях. Это решение не только повышает безопасность, но и оптимизирует процессы доставки, что особенно важно в условиях нестабильной обстановки.

До этого британские СМИ отмечали технологическое превосходство России в сфере беспилотников. Эксперты подтверждали значительный отрыв в производстве и эффективности использования БПЛА средней дальности. Новое поколение российских FPV-дронов с оптоволоконным управлением кардинально изменило тактику боевых действий, считают журналисты.

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