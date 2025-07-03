«Лапшу вешают»: в Госдуме объяснили, как Украина заманивает женщин на фронт

Вооруженные силы Украины используют обман и пропаганду для призыва женщин на фронт, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, украинская армия активно завлекает представительниц слабого пола в войска из-за нехватки личного состава, обещая им безопасные должности, но в реальности отправляет на передовую.

Я думаю, что [на Украине идет] больше пропаганда, чтобы больше женщин призывать из-за отсутствия личного состава и вывести, например, связистов. [В ВСУ] женщины традиционно были снайперами. В стрелковых батальонах и бригадах женщин не было. Сейчас уже появились, и они проходят довольно серьезную боевую подготовку. С другой стороны, когда начинается огонь, многие женщины в силу своего пола не выдерживают. На телевидении их обманывают, лапшу вешают, потом они сталкиваются с реальностью и понимают, в какое пекло их забросили, — пояснил Колесник.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Украину ждет катастрофа из-за призыва женщин на боевые должности в ряды ВСУ. По его словам, Киев уже лишился значительного количества мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, а теперь может остаться и без женщин.