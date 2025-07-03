Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 15:17

«Лапшу вешают»: в Госдуме объяснили, как Украина заманивает женщин на фронт

Депутат Колесник: ВСУ обманом и пропагандой привлекают женщин в войска

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины используют обман и пропаганду для призыва женщин на фронт, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, украинская армия активно завлекает представительниц слабого пола в войска из-за нехватки личного состава, обещая им безопасные должности, но в реальности отправляет на передовую.

Я думаю, что [на Украине идет] больше пропаганда, чтобы больше женщин призывать из-за отсутствия личного состава и вывести, например, связистов. [В ВСУ] женщины традиционно были снайперами. В стрелковых батальонах и бригадах женщин не было. Сейчас уже появились, и они проходят довольно серьезную боевую подготовку. С другой стороны, когда начинается огонь, многие женщины в силу своего пола не выдерживают. На телевидении их обманывают, лапшу вешают, потом они сталкиваются с реальностью и понимают, в какое пекло их забросили, — пояснил Колесник.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Украину ждет катастрофа из-за призыва женщин на боевые должности в ряды ВСУ. По его словам, Киев уже лишился значительного количества мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, а теперь может остаться и без женщин.

Украина
ВСУ
женщины
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.