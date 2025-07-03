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03 июля 2025 в 14:40

«Мужиков уничтожили»: военэксперт о призыве женщин в ряды ВСУ

Военэксперт Матвийчук: Украину ждет катастрофа из-за призыва женщин в ряды ВСУ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Украину ждет катастрофа из-за призыва женщин на боевые должности в ряды ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Киев уже лишился значительного количества мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, а теперь может остаться и без женщин.

Активных мужиков на Украине уничтожили. Можно призвать любой контингент, но дело в том, что самые активные — это от 20 до 35 лет, их уже нет. Сейчас решили попробовать сыграть на варианте, который у Израиля, — призвать женщин. Если раньше их пытались призывать на вспомогательные должности (медсестры, финансисты), то теперь на боевые (командиры, снайперы, механики и тому подобное). Сейчас Украина скатывается к огромной яме, не хватает населения. А если они сейчас уничтожат еще и женщин? Я полагаю, что их ждет катастрофа, — сказал Матвийчук.

Ранее командир батальона 61-й бригады морской пехоты с позывным Волга заявил, что военные группировки войск «Днепр» отмечают участившиеся случаи фиксации женских голосов в радиоперехватах переговоров подразделений ВСУ на Херсонском направлении. По его словам, вероятно, они принадлежат женщинам-военнослужащим.

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Украина
СВО
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Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
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