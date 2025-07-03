Стало известно, как армия России «сорвала» ресурсную сделку США с Украиной NI: Россия контролирует упомянутые в сделке США и Украины ресурсы

Ресурсы, которые США хотели получить после подписания сделки с Украиной, перешли под контроль России, пишет издание The National Interest. Отмечается, что Киев никогда не относился к сделке серьезно, понимая, что многие из полезных ископаемых им не доступны.

Журналисты отметили, что одним из месторождений, которые не находились под контролем России на момент подписания документа, были литиевые рудники к востоку от села Шевченко в ДНР. Однако с тех пор российская армия продвинулась и заняла эту территорию.

В конце июня Министерство обороны России опубликовало кадры взятия под контроль населенного пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что участие в боевом задании приняли военнослужащие 56-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток». Как рассказал штурмовик с позывным Козерог, в селе противник создал разветвленную систему укреплений.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский, комментируя взятие Шевченко, отметил, что украинские войска пытались удержать населенный пункт из-за запасов лития. По его словам, для этого Киевом было отправлено множество формирований.