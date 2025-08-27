Энергоэксперт оценил импортозамещение в нефтегазовой отрасли Энергоэксперт Шмаль: уровень импортозависимости в нефтегазе упал до 35%

Импортозависимость российской нефтегазовой отрасли снизилась с 80% в 2014 году до нынешних 35-40%, заявил NEWS.ru глава Союза Нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль. По его словам, была проведена большая работа. И сегодня в некоторых компаниях уровень импортозамещения превышает 90%, отметил он.

С точки зрения импортозамещения работа большая проведена. Когда начинали, в 2014 году, импортозависимость нефтегазовой отрасли была примерно 80%, сегодня — 35-40% в целом. Но отдельные компании могут похвастаться и более внушительными результатами. Например, «Транснефть» использует 93% российских материалов и компонентов, — сказал Шмаль.

По его словам, «Транснефть» построила два завода в Челябинске, один — по производству насосов, второй — по производству двигателей, почти полностью сняв проблему для нефтяных компаний.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в 2026 году российские авиакомпании начнут получать первые полностью отечественные самолеты. Новые воздушные суда будут комплектоваться исключительно российскими системами, включая двигатели и бортовое оборудование.

До этого вице-премьер Денис Мантуров говорил, что в стране реализуются другие программы импортозамещения. Роскосмос совместно с концерном «Алмаз-Антей» разрабатывает отечественное оборудование для нефтегазовой сферы. Предприятия уже успешно освоили технологии гидроразрыва пласта и подводной добычи полезных ископаемых.