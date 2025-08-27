День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 13:40

Энергоэксперт оценил импортозамещение в нефтегазовой отрасли

Энергоэксперт Шмаль: уровень импортозависимости в нефтегазе упал до 35%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Импортозависимость российской нефтегазовой отрасли снизилась с 80% в 2014 году до нынешних 35-40%, заявил NEWS.ru глава Союза Нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль. По его словам, была проведена большая работа. И сегодня в некоторых компаниях уровень импортозамещения превышает 90%, отметил он.

С точки зрения импортозамещения работа большая проведена. Когда начинали, в 2014 году, импортозависимость нефтегазовой отрасли была примерно 80%, сегодня — 35-40% в целом. Но отдельные компании могут похвастаться и более внушительными результатами. Например, «Транснефть» использует 93% российских материалов и компонентов, — сказал Шмаль.

По его словам, «Транснефть» построила два завода в Челябинске, один — по производству насосов, второй — по производству двигателей, почти полностью сняв проблему для нефтяных компаний.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в 2026 году российские авиакомпании начнут получать первые полностью отечественные самолеты. Новые воздушные суда будут комплектоваться исключительно российскими системами, включая двигатели и бортовое оборудование.

До этого вице-премьер Денис Мантуров говорил, что в стране реализуются другие программы импортозамещения. Роскосмос совместно с концерном «Алмаз-Антей» разрабатывает отечественное оборудование для нефтегазовой сферы. Предприятия уже успешно освоили технологии гидроразрыва пласта и подводной добычи полезных ископаемых.

нефтегаз
импортозамещение
компании
Россия
отрасли
ресурсы
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист описал самый распространенный вид брачного мошенничества
Bloomberg сообщил о массовых отставках генералов в Китае
Сразу несколько операторов дронов ВСУ оказались в неожиданном месте в ДНР
В ГД призвали наказать школьницу за идею «поднять бабосики» на смерти бойца
Летчик в одиночку уничтожил пять беспилотников ВСУ
«Роют себе яму»: в Госдуме высказались о 19-м пакете санкций против России
Меган Маркл раскрыла подробности отношений с принцем Гарри
В ГД предложили выплачивать семьям по 10 тысяч рублей за совместную жизнь
Глава РФПИ обратился к Вашингтону через видео с ослами
Пенсионер устроил стрельбу из-за незаконной врезки в ЛЭП
Крупы по-новому: 7 авторских рецептов, которые точно вас удивят
Путин оценил идею смягчения ДКП за счет сбалансированного бюджета
Умер оперный певец Сергей Алексашкин
Названа истинная цель пошлин США против закупающей российскую нефть Индии
Агроном дал советы, как подготовить почву к осенне-зимнему сезону
Родные пропавшего пловца в Босфоре решили нанять частного детектива
«Воздушные убийцы»: военэксперт назвал палачей вражеских истребителей
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон резко сменила имидж
В Италии обозначили главную обсуждаемую тему по Украине
Раскрыто, как должна ответить Россия в случае агрессии со стороны Франции
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.