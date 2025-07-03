Два украинских беспилотника атаковали объект в Удмуртии

Два беспилотника ВСУ атаковали объект в Удмуртии, заявил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале. Он добавил, что один дрон удалось сбить, второй попал в техническое сооружение. По его словам, пострадавших при атаке нет.

На один из объектов на территории Удмуртии совершена атака. В настоящий момент есть подтвержденная информация о двух БПЛА, — написал Бречалов.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что средства ПВО сбили утром 3 июля три беспилотника ВСУ в двух российских регионах. Два БПЛА уничтожили в Самарской области, еще один — в Белгородской.

До этого в военном ведомстве сообщили, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 69 беспилотников ВСУ над территорией России. Больше всего дронов — 27 БПЛА — были нейтрализованы над территорией Белгородской области. Также беспилотники уничтожили в Воронежской, Липецкой и Курской областях и в Крыму.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ранее заявил, что женщина погибла в результате падения обломков БПЛА на частный жилой дом в Липецком районе. Он добавил, что есть пострадавшие, им была оказана вся необходимая помощь.