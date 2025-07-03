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03 июля 2025 в 14:01

Юрист ответил, как избежать серьезного штрафа от военкомата после переезда

Юрист Хаминский: военкомат необходимо уведомить о переезде в течение двух недель

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Военнообязанные граждане должны уведомить военкомат о переезде в течение двух недель, иначе будет начислен штраф в размере до 20 тысяч рублей, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский. Юрист добавил, что сообщать об изменении места жительства нужно только в том случае, если адрес проживания поменяется минимум на полгода.

Законодательством о воинской обязанности и военной службе предусмотрена обязанность гражданина сообщать о переезде с места жительства или выезде из РФ на срок более полугода через портал «Госуслуги» или лично в военкомат в двухнедельный срок. Новый закон существенно повысил размер штрафа за такое правонарушение. Теперь, если военнообязанный гражданин не сообщит об изменении места жительства в срок, то ему грозит штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, — сказал Хаминский.

Он добавил, что ранее размер административного штрафа составлял от одной тысячи до пяти тысяч рублей, однако законодатели посчитали его незначительным. При этом, по словам юриста, установить и доказать момент совершения правонарушения достаточно сложно.

Явным признаком является наличие регистрации по месту жительства в одном регионе, но при этом место работы, покупки по карте, пользование мобильным телефоном осуществляются по месту фактического пребывания. В общем случае именно эти факторы позволяют доказать правонарушение и привлечь лицо к ответственности, — объяснил Хаминский.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать WhatsApp для обмана граждан, представляясь сотрудниками военкоматов и выманивая коды авторизации от «Госуслуг». Злоумышленники связываются с жертвами через мессенджер, предлагая уточнить данные или оформить приписное свидетельство.

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