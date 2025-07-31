Спасатель озвучил, как спасти свою жизнь в случае землетрясения

На Камчатке спасатели и пожарные МЧС России обследуют здания после сильного землетрясения

Спасатель озвучил, как спасти свою жизнь в случае землетрясения Спасатель Бородин посоветовал при землетрясении выходить из здания по лестнице

Во время землетрясения нужно придерживаться определенных правил, чтобы избежать травмирования, заявил заслуженный спасатель России Кирилл Бородин в беседе с РИА Новости. По его словам, в первую очередь нужно покинуть здание по лестнице и выйти на открытое пространство вдали от строений.

Если покинуть помещение невозможно, то нужно оградить себя от падения различных предметов. Бородин рекомендует защитить голову подручными средствами.

Нужно срочно найти подручные средства, чтобы защитить прежде всего голову. На случай падения строительных перекрытий — укрыться лучше всего рядом с крупногабаритными предметами: холодильником, сейфом, ванной и так далее, — указал спасатель.

Оказавшись в завале, важно подавать сигналы в «минуты тишины». Нужно дождаться, когда спасатели приостанавливают работу техники для прослушивания.

На природе во время землетрясения возрастает риск оползней и трещин. Эксперт советует оставаться на месте, если оно безопасно, либо крайне осторожно выбираться из опасной зоны, учитывая возможные изменения рельефа.

Ранее сообщалось, что на Камчатке было зафиксировано три подземных толчка: основной магнитудой 8,7 и два афтершока магнитудой 5,1 и 5,0 у Курильских островов. Власти оперативно объявили угрозу цунами для прибрежных районов. Хотя волны не представляют критической опасности, жителям рекомендуют соблюдать осторожность. Это самое сильное землетрясение в регионе с 1952 года.