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31 июля 2025 в 08:11

В МИД объяснили, какого шага Россия ждет от США

Вершинин заявил, что инициатива по улучшению отношений должна исходить от США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская сторона убеждена, что инициатива в устранении раздражителей в отношениях должна исходить от Соединенных Штатов, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. По его словам, которые приводит ТАСС, именно действия Вашингтона стали причиной ухудшения взаимодействия между государствами.

Раздражители, о которых вы упомянули, конечно, должны быть устранены. Мы к этому готовы. Но в первую очередь они должны быть устранены американской стороной, потому что они были инициаторами столь печального состояния дел двусторонних отношений, — сказал Вершинин.

Дипломат подчеркнул, что Москва выступает за «нормальное, хорошее, взаимоуважительное развитие» отношений со всеми, в том числе с Вашингтоном. Что касается возобновления прямого авиасообщения с США, этот вопрос остается на повестке дня. Однако Вершинин признал, что прогресса по нему пока нет.

Ранее Вершинин заявил, что российская сторона готова продолжить переговоры с Украиной по вопросам урегулирования конфликта. Однако он признал, что говорить о встречах на высоком уровне пока преждевременно.

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