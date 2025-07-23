В Госдуме раскрыли, с какой целью хотят ввести круглогодичный призыв Депутат Красов заявил, что круглогодичный призыв улучшит работу военкоматов

Законопроект о круглогодичном призыве на воинскую службу нацелен на то, чтобы упорядочить работу военкоматов, повысив их эффективность, заявил RTVI депутат Госдумы Андрей Красов. Он отметил, что инициатива никак не связана с СВО.

Мне кажется, что эти изменения повысят эффективность работы военкоматов. Будет проходить более тщательное медицинское освидетельствование. Если призывник жалуется на состояние здоровья, то без спешки можно это проверить, <…> никакого аврала не будет. И поэтому, мне кажется, мы повысим качество работы призывных комиссий, — подчеркнул Красов.

Он уточнил, что мужчины, проходящие службу по призыву, не допускаются к участию в СВО. К операции на Украине привлекаются либо мобилизованные граждане, либо военнослужащие и добровольцы по контракту.

Депутат Госдумы Андрей Колесник ранее заявил, что законопроект о круглогодичном призыве на воинскую службу повлияет только на бюрократические процедуры. По его словам, сроки осеннего и весеннего призыва не изменятся.