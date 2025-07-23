Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 13:28

В Госдуме раскрыли, с какой целью хотят ввести круглогодичный призыв

Депутат Красов заявил, что круглогодичный призыв улучшит работу военкоматов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Законопроект о круглогодичном призыве на воинскую службу нацелен на то, чтобы упорядочить работу военкоматов, повысив их эффективность, заявил RTVI депутат Госдумы Андрей Красов. Он отметил, что инициатива никак не связана с СВО.

Мне кажется, что эти изменения повысят эффективность работы военкоматов. Будет проходить более тщательное медицинское освидетельствование. Если призывник жалуется на состояние здоровья, то без спешки можно это проверить, <…> никакого аврала не будет. И поэтому, мне кажется, мы повысим качество работы призывных комиссий, — подчеркнул Красов.

Он уточнил, что мужчины, проходящие службу по призыву, не допускаются к участию в СВО. К операции на Украине привлекаются либо мобилизованные граждане, либо военнослужащие и добровольцы по контракту.

Депутат Госдумы Андрей Колесник ранее заявил, что законопроект о круглогодичном призыве на воинскую службу повлияет только на бюрократические процедуры. По его словам, сроки осеннего и весеннего призыва не изменятся.

призыв
военкоматы
служба
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пилот пассажирского самолета напилась прямо перед рейсом
Веснина оценила шансы возобновить карьеру на примере Винус Уильямс
Тренды интерьера — 2025: как сделать квартиру модной и уютной
Рэпер Face загадочным образом пропал из базы розыска МВД
Мигрант получил ножом в бок за попытку «наехать» на неформала
США захотели построить военные объекты в Британии на миллионы долларов
Психолог раскрыла, как затяжные дожди влияют на склонных к депрессии людей
В России создали экспресс-тест для выявления смертельной болезни легких
Стали известны подробности отравления детей в лагере под Челябинском
В СПЧ раскрыли, как накажут изнасиловавших девочку малолетних мигрантов
В Москву доставили троих полицейских по делу о взятках от главреда Baza
В США объяснили, чего ждать от третьего раунда переговоров России и Украины
Жители Обнинска рассказали об изнасиловавших девочку таджиках
Представители России и Украины дадут пресс-конференции после переговоров
В Турции началась встреча украинских делегатов с Эрдоганом
Из торгового центра «Рио» в Петербурге эвакуируют посетителей
«Деваться некуда»: военэксперт о скором призыве в ВСУ 18-летних
Стало известно, какое кольцо жених подарил внучке экс-главы Узбекистана
Военэксперт оценил потери ВСУ в конфликте с Россией
В переговорной делегации Украины приветствовали два качества коллег из РФ
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.