В небе над Воронежской областью заметили десяток беспилотников Над Воронежской областью сбили и подавили 10 украинских беспилотников

Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область беспилотными летательными аппаратами в ночь на 31 июля, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили порядка 10 целей. В результате атаки обошлось без пострадавших, разрушений также зафиксировано не было.

Всего минувшей ночью в небе над Воронежем и шестью районами региона дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было обнаружено, уничтожено и подавлено около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, всего в ночь на 31 июля над регионами страны сбили более 30 украинских беспилотников. Из них пять — над территорией Воронежской области.

Тем временем в Волгоградской области в результате ночной украинской атаки пострадали объекты транспортно-энергетической сферы. Как уточнил губернатор Андрей Бочаров, порядка 65 частных домовладенений лишились газоснабжения.