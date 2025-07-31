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31 июля 2025 в 07:50

В небе над Воронежской областью заметили десяток беспилотников

Над Воронежской областью сбили и подавили 10 украинских беспилотников

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали Воронежскую область беспилотными летательными аппаратами в ночь на 31 июля, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили порядка 10 целей. В результате атаки обошлось без пострадавших, разрушений также зафиксировано не было.

Всего минувшей ночью в небе над Воронежем и шестью районами региона дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было обнаружено, уничтожено и подавлено около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении.

По данным Минобороны России, всего в ночь на 31 июля над регионами страны сбили более 30 украинских беспилотников. Из них пять — над территорией Воронежской области.

Тем временем в Волгоградской области в результате ночной украинской атаки пострадали объекты транспортно-энергетической сферы. Как уточнил губернатор Андрей Бочаров, порядка 65 частных домовладенений лишились газоснабжения.

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