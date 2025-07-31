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31 июля 2025 в 07:36

В Волгоградской области нарушено газоснабжение 65 домов после атаки БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Volodymyr Trasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку беспилотными летательными аппаратами на Волгоградскую область в ночь на 31 июля, заявил губернатор Андрей Бочаров, чьи слова приводит пресс-служба правительства. Под ударом оказались объекты транспортно-энергетической сферы. В результате в порядка 65 частных домовладениях нарушено газоснабжение.

Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. <…> В Котельниковском районе нарушено газоснабжение порядка 65 частных домовладенений, специалисты ликвидируют последствия, — говорится в сообщении.

Как уточнил Бочаров, пострадавших при атаке нет. Он не исключил, что в Суровикинском районе может произойти возгорание сухой травы. Также в районе станции Тингута в Светлоярском районе ограничено движение поездов из-за падения обломков БПЛА.

По данным Минобороны России, в ночь на 31 июля средства противовоздушной обороны сбили более 30 украинских беспилотников в небе над регионами страны. Из них 11 дронов было уничтожено над территорией Волгоградской области.

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