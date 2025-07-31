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31 июля 2025 в 08:13

В МИД России жестко прошлись по Зеленскому из-за страдающих украинцев

Замглавы МИД России Вершинин: власти Украины жертвуют интересами граждан

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Действующее руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским преследует собственные цели, игнорируя интересы простых граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергей Вершинина. Он сказал, что власти бывшей советской республики получают указания из других стран.

Это действительно, к сожалению, режим коррупционный, который подпитывается нацистской идеологией. Это режим, который жертвует интересами украинского народа во имя каких-то эгоистических целей и следует тому, что он получает в качестве рекомендаций и указаний из-за рубежа, — заявил дипломат.

До этого Сергей Вершинин говорил, что Россия выражает готовность к продолжению переговорного процесса с Украиной для урегулирования конфликта. При этом он отметил, что говорить о скорых встречах на высоком уровне пока рано — такие переговоры требуют тщательной подготовки.

На форуме «Территория смыслов» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в европейских странах ослабевает иммунитет против нацистской идеологии. Дипломат подчеркнул, что западные политики демонстрируют меньшую сдержанность в дипломатии, чем даже в период холодной войны.

Сергей Вершинин
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Украина
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Владимир Зеленский
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