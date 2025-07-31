Врач назвала противопоказания к прыжкам с парашютом Терапевт Заплавнова: прыгать с парашютом нельзя при диабете и больных почках

Сахарный диабет и тяжелые болезни почек являются противопоказаниями для прыжков с парашютом, заявила NEWS.ru терапевт Кристина Заплавнова. По его словам, парашютисты заранее проходят медицинский осмотр, где им измеряют пульс и давление, а также опрашивают на предмет жалоб и нарушений здоровья.

Перед началом прыжков все парашютисты проходят медицинский контроль. Специалист измерит у спортсмена пульс и давление, проведет опрос на отсутствие жалоб и нарушений здоровья, при необходимости проведет осмотр, после чего примет решение о допуске парашютиста к прыжкам по медицинским показаниям. Противопоказания к выполнению прыжков с парашютом — сахарный диабет в тяжелой форме и тяжелые почечные болезни в хронической форме, — сказала Заплавнова.

Она добавила, что прыгать с парашютом нельзя людям с невылеченными травмами головного мозга и опорно-двигательного аппарата, хроническими сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, а также повышенным или пониженным артериальным давлением. Также к противопоказаниям, по словам Заплавновой, относятся склонность к обморокам и судорогам, повреждение органов слуха, вес меньше 45 кг или больше 90 кг. Врач уточнила, что за 24 часа до прыжка нельзя пить алкоголь или употреблять другие изменяющие сознание вещества.

Обратите внимание на свое состояние после прохождения наземной тренировки. Не скрывайте на медконтроле нарушения здоровья или плохое самочувствие, поскольку это может привести к неправильным действиям при выполнении прыжка, обострениям, серьезным травмам или другому ущербу здоровью, — объяснила Заплавнова.

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