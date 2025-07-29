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29 июля 2025 в 02:46

Раскрыто, какие болезни могут помешать будущим водителям получить права

Юрист Соловьев предупредил о затруднениях в выдаче прав из-за ряда болезней

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила выдачи водительских удостоверений, которые ужесточают требования для лиц с психическими расстройствами, включая аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с РБК. Он отметил, что изменения соответствуют Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11).

Лица с такими диагнозами могут представлять повышенную опасность на дороге, создавая высокую вероятность причинения вреда здоровью и имуществу, — подчеркнул Соловьев.

В перечень противопоказаний также вошли эпилепсия, деменция, шизофрения, биполярное расстройство и другие психические заболевания. Они при частых обострениях делают управление транспортом невозможным. Минздрав уточнил, что ограничения коснутся только случаев с устойчивыми симптомами.

Ранее российским водителям объяснили, с какого момента начинается срок лишения прав. Если водителя суд лишает прав, то выносится соответствующее постановление. После этого водительское удостоверение нужно сдать — начинается срок лишения.

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