Озвучено, когда начинается срок лишения водительских прав из-за нарушений

Срок лишения водительских прав исчисляется исключительно с момента сдачи удостоверения в подразделение ГИБДД, рассказал в беседе с РИА Новости юрист Дмитрий Славнов. Он разъяснил порядок применения данной меры наказания.

Если водителя суд лишает прав, то выносится соответствующее постановление. После этого водительское удостоверение нужно сдать — начинается срок лишения.

Специалист предупредил водителей о недопустимости уклонения от сдачи прав. Даже при заявлении об утере документа необходимо получить дубликат и передать его инспекторам. В противном случае срок наказания не начнет течь, что может привести к бессрочному лишению права управления транспортными средствами.

Есть такие хитрые автовладельцы, которые говорят: «Я права потерял». Ну, потерял, значит, срок типа пошел. Нет. Вы должны получить новое водительское удостоверение взамен потерянного и новое сдать, — указал Славнов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге владелец моноколеса был оштрафован на 45 тысяч рублей и лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. Отмечается, что инстанция признала устройство транспортным средством.