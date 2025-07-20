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20 июля 2025 в 06:47

Озвучено, когда начинается срок лишения водительских прав из-за нарушений

Юрист Славнов: срок лишения прав начинается с момента сдачи удостоверения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Срок лишения водительских прав исчисляется исключительно с момента сдачи удостоверения в подразделение ГИБДД, рассказал в беседе с РИА Новости юрист Дмитрий Славнов. Он разъяснил порядок применения данной меры наказания.

Если водителя суд лишает прав, то выносится соответствующее постановление. После этого водительское удостоверение нужно сдать — начинается срок лишения.

Специалист предупредил водителей о недопустимости уклонения от сдачи прав. Даже при заявлении об утере документа необходимо получить дубликат и передать его инспекторам. В противном случае срок наказания не начнет течь, что может привести к бессрочному лишению права управления транспортными средствами.

Есть такие хитрые автовладельцы, которые говорят: «Я права потерял». Ну, потерял, значит, срок типа пошел. Нет. Вы должны получить новое водительское удостоверение взамен потерянного и новое сдать, — указал Славнов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге владелец моноколеса был оштрафован на 45 тысяч рублей и лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. Отмечается, что инстанция признала устройство транспортным средством.

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