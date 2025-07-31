Дачникам рассказали, как бороться с бесконтрольным выгулом собак соседями Депутат Чаплин: хозяина можно привлечь за свободный выгул собак на даче

Хозяина собаки можно привлечь к административной ответственности за свободный выгул питомца на даче, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, владелец будет обязан компенсировать ущерб, который был нанесен его собакой.

С приходом теплого сезона многие подмосковные дачники столкнулись с проблемой бесконтрольного выгула соседских собак, которые портят грядки, оставляют ямы и создают другие неудобства. Федеральный закон об ответственном обращении с животными четко регулирует этот вопрос, а в Подмосковье действуют дополнительные ограничения на свободный выгул собак. Если питомец бегает без присмотра и портит грядки, владелец может быть привлечен к административной ответственности и обязан компенсировать нанесенный ущерб, — сказал Чаплин.

Депутат отметил, что пострадавшим дачникам следует фиксировать повреждения, например, фотографировать испорченные растения, делать видео- или фотосъемку собак на участке, а также собирать показания свидетелей. По словам депутата, с этими доказательствами можно обращаться в полицию, административную комиссию муниципалитета или суд.

В большинстве районов Подмосковья действуют правила, запрещающие свободный выгул собак без поводка и намордника за пределами огороженной территории. Если сосед отпускает животных бесконтрольно, это уже основание для жалобы, даже если они пока ничего не испортили. Сначала стоит поговорить с хозяином собак — возможно, он просто не осознает масштаба проблемы, — добавил Чаплин.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что при разведении собак на дачном участке необходимо соблюдать требования по высоте забора или вольера. По его словам, они не должны быть меньше двух метров.