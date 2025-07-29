Названо неочевидное требование для содержания собак на дачном участке Юрист Салкин: при разведении собак на даче требуется забор высотой два метра

При разведении собак на дачном участке необходимо соблюдать требования по высоте забора или вольера, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, она не должна быть меньше двух метров.

Формально никакого запрета содержать свою собаку любой породы на своем участке нет, в том числе и требований к высоте забора или привязи. Формально если собаки содержались для разведения, то есть с коммерческой целью, то к забору или вольеру добавилось бы требование по высоте ограждения — минимум два метра. Требования по наморднику и наличию поводка применяются, если производится выгул собак по территории общего пользования, — объяснил Салкин.

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