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29 июля 2025 в 07:45

Названо неочевидное требование для содержания собак на дачном участке

Юрист Салкин: при разведении собак на даче требуется забор высотой два метра

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При разведении собак на дачном участке необходимо соблюдать требования по высоте забора или вольера, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, она не должна быть меньше двух метров.

Формально никакого запрета содержать свою собаку любой породы на своем участке нет, в том числе и требований к высоте забора или привязи. Формально если собаки содержались для разведения, то есть с коммерческой целью, то к забору или вольеру добавилось бы требование по высоте ограждения — минимум два метра. Требования по наморднику и наличию поводка применяются, если производится выгул собак по территории общего пользования, — объяснил Салкин.

Ранее кинолог Владимир Голубев заявил, что хозяевам пожилых собак нужно отводить питомцев к ветеринарам минимум каждые шесть месяцев, а не раз в год. Он уточнил, что животным с диагностированными заболеваниями нужно регулярно наблюдаться у ветврачей.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что инициатива о запрете кормить бездомных животных не будет работать. По его словам, невозможно запретить людям подкармливать находящихся на улице кошек и собак, также будет трудно отследить выполнение предложенных мер.

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питомцы
животные
Софья Якимова
С. Якимова
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