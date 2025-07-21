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21 июля 2025 в 19:07

В ГД ответили, почему запрет кормить бездомных животных не будет работать

Депутат Бурматов: невозможно запретить человеку кормить бездомных животных

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Инициатива о запрете кормить бездомных животных не будет работать, предположил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Владимир Бурматов. По его словам, невозможно запретить людям подкармливать находящихся на улице кошек и собак, также будет трудно отследить выполнение предложенных мер.

Отдельные регионы пытались у себя вводить эту инициативу на региональном уровне, но она нигде не заработала по одной простой причине: она не администрируется. Невозможно запретить человеку покормить бездомного кота, невозможно за этим проследить, невозможно за это никак наказать. Я исхожу из опыта субъектов, которые это пытались у себя сделать — нигде это не заработало. И многие потом эту норму отменили. Вы можете зайти в любой питерский двор — там рядом с каждым входом в каждый подъезд стоит обязательно тарелочка с едой для кошек и тарелочка с водичкой, чтобы они попили. Но невозможно людям запретить это делать — это их представление о гуманности, — отметил Бурматов.

По мнению депутата, нужно организовать специально оборудованные места для кормления животных. В качестве успешного примера реализации этих мер он привел Калининград.

Решать, на мой взгляд, надо это все по-другому. То есть должны быть оборудованные специальные места для кормления тех же кошек. У нас есть в Калининградской области, например, очень хорошие примеры этого, когда для них делают домики. И администрация города занимается этим, и там есть места для кормления, и нет конфликтов по этому поводу. Более того, они из этого сделали достопримечательность города — теперь это столица котов Российской Федерации. А начиналось все как гуманитарная миссия. Я смотрел, видел, мне понравилось. Это цивилизованное решение, и никто не конфликтует, — поделился депутат.

Ранее стало известно, что члены рабочей группы Госдумы предложили запретить кормление бродячих животных возле определенных объектов. Речь идет о многоквартирных домах, больницах, спортплощадках и школах.

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