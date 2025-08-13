Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 18:39

В одной из стран Прибалтики хотят запретить автобусы в Россию

В Латвии хотят запретить в октябре нерегулярные автобусы в Россию и Белоруссию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Латвии хотят запретить в октябре нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию, сообщил портал LMS. Мера может коснуться разовых групповых поездок по заранее определенному маршруту.

Отмечается, что в случае принятия ограничений пограничники Латвии не позволят автобусам проехать границу через три пункта пропуска на границе с Россией и Белоруссией: «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки». При этом могут сохранить возможности для организации регулярных рейсов.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что власти республики не будут упрощать порядок пересечения эстонско-российской границы. По его словам, «не стоит ждать щедрых жестов» в вопросе облегчения поездок из Эстонии в РФ и обратно.

Сейчас на границе функционируют три погранпункта. Один из них — «Нарва» — открыт только в дневное время. КПП «Лухамаа» и «Койдула» работают в полном объеме. Еще в августе 2024 года эстонские власти ввели полный таможенный контроль на границе с РФ, что значительно увеличило время ожидания при ее пересечении.

Латвия
автобусы
Россия
Белоруссия
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог раскрыл суть политики «позитивной дискриминации» в США
Стрельба, погоны, одиночество: как прошли похороны Ивана Краско в Комарово
Лондон неожиданно отреагировал на грядущую встречу Путина и Трампа
Трамп пригрозил России в преддверии встречи с Путиным на Аляске
Россиян призвали довериться Путину перед саммитом с Трампом
В возрасте 74 лет скончался знаменитый джазовый музыкант
Трамп перед переговорами с Путиным выдвинул новый ультиматум
Покойный полковник КГБ Зайцев прославился благодаря поимке шпионов ЦРУ
«Ей стоит заплатить»: продюсер об участии дочери Джексона в «Интервидении»
Трамп хочет посадить Путина и Зеленского за один стол после Аляски
Трамп раскрыл, хотел ли он позвать Зеленского на Аляску
«Орбан — суперпопулярный»: оценена вероятность свержения премьера Венгрии
Сексолог объяснил, почему мужчины не замечают «изъяны» женского тела
Востоковед оценил возможность возврата военной полиции РФ на юг Сирии
Умер основатель и вокалист известной канадской хеви-метал-группы
В Минсельхозе раскрыли объем собранного зерна с начала уборочной кампании
В Госдуме отреагировали на избиение девочки воспитателем в детсаду
«Мне надо, а у матери голова болит»: отец насиловал дочку под молчание жены
Киев расширяет принудительную эвакуацию семей в северной части ДНР
Теннисиста Розенкранца дисквалифировали за принятие душа
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.