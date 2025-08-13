В одной из стран Прибалтики хотят запретить автобусы в Россию

В Латвии хотят запретить в октябре нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию, сообщил портал LMS. Мера может коснуться разовых групповых поездок по заранее определенному маршруту.

Отмечается, что в случае принятия ограничений пограничники Латвии не позволят автобусам проехать границу через три пункта пропуска на границе с Россией и Белоруссией: «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки». При этом могут сохранить возможности для организации регулярных рейсов.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что власти республики не будут упрощать порядок пересечения эстонско-российской границы. По его словам, «не стоит ждать щедрых жестов» в вопросе облегчения поездок из Эстонии в РФ и обратно.

Сейчас на границе функционируют три погранпункта. Один из них — «Нарва» — открыт только в дневное время. КПП «Лухамаа» и «Койдула» работают в полном объеме. Еще в августе 2024 года эстонские власти ввели полный таможенный контроль на границе с РФ, что значительно увеличило время ожидания при ее пересечении.