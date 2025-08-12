Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 13:35

Пенсионерка потребовала 200 млн рублей за синяки в ДТП с автобусом

Новосибирская пенсионерка потребовала с перевозчика 200 млн рублей после ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске 82-летняя пенсионерка требует с «Новосибиргортранса» 200 млн рублей, сообщает «КП-Новосибирск». Отмечается, что автобус перевозчика, в который она садилась, внезапно тронулся и протащил ее шесть метров. Он добавил, что пожилая женщина получила гематомы по всему телу и ушиб головы.

Пока пассажиры не крикнули водителю, что он сделал, тот не остановился. Пассажиры вызвали на место скорую помощь, маму увезли в больницу, — рассказал сын пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске женщина 1957 года рождения выпала на дорогу во время движения автобуса. ДТП произошло на территории Кировского района. За рулем автобуса марки «НефАЗ» в момент происшествия находился водитель 1975 года рождения.

До этого в Нижегородской области водитель автобуса переехал ноги 50-летнему пешеходу в поселке Октябрьский. На конечной остановке шофер маршрута № 20 не заметил пешехода и наехал на него. Пострадавшего госпитализировали.

Новосибирск
Россия
ДТП
автобусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глухонемого мужчину наказали за одно видео о российской армии
Бойцы пробили клин на одном из важнейших узлов ВСУ в ДНР
«Со всей страны едут»: вдова Левкина объяснила сбор на памятник мужу
В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян
Милонов признал за собой один недостаток
«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей
Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке
Экс-депутат Рады оценил заявления бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей
Невесте бойца СВО отказали в возбуждении дела после его похорон
Китай отреагировал на предстоящие переговоры Путина и Трампа
Финские прокуроры озвучили решение в отношении экипажа судна Eagle S
Россиянам назвали альтернативу системе «все включено» в Турции
Арендаторов жилья на Аляске проверяют перед встречей Путина и Трампа
Главного врага Трампа обвинили в утечке секретных данных
Режим опасности БПЛА объявили в Архангельской области
Власти Китая призвали компании отказаться от чипов американской Nvidia
Появились кадры с конкурентами подтанцовки Булановой
Жителей российского региона оставят без интернета на неопределенный срок
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.