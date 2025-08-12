Пенсионерка потребовала 200 млн рублей за синяки в ДТП с автобусом Новосибирская пенсионерка потребовала с перевозчика 200 млн рублей после ДТП

В Новосибирске 82-летняя пенсионерка требует с «Новосибиргортранса» 200 млн рублей, сообщает «КП-Новосибирск». Отмечается, что автобус перевозчика, в который она садилась, внезапно тронулся и протащил ее шесть метров. Он добавил, что пожилая женщина получила гематомы по всему телу и ушиб головы.

Пока пассажиры не крикнули водителю, что он сделал, тот не остановился. Пассажиры вызвали на место скорую помощь, маму увезли в больницу, — рассказал сын пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске женщина 1957 года рождения выпала на дорогу во время движения автобуса. ДТП произошло на территории Кировского района. За рулем автобуса марки «НефАЗ» в момент происшествия находился водитель 1975 года рождения.

До этого в Нижегородской области водитель автобуса переехал ноги 50-летнему пешеходу в поселке Октябрьский. На конечной остановке шофер маршрута № 20 не заметил пешехода и наехал на него. Пострадавшего госпитализировали.