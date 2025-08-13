В РПЦ отреагировали на предстоящие переговоры Путина и Трампа на Аляске

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, иерархи, духовенство и миряне Русской православной церкви молятся об успешном исходе переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, сообщил РИА Новости советник главы РПЦ протоиерей Николай Балашов. Он обратился к Богу с мольбой даровать мир народам России и Украины.

Несомненно, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, иерархи, духовенство и миряне Русской православной церкви также молятся об успехе предстоящей встречи. <...> Бог да благословит грядущие переговоры и дарует мир нашим народам, — отметил протоиерей.

Балашов добавил, что представители духовенства и верующие также рады тому, что епархиальный архиерей Аляски архиепископ Алексий обратился к своей пастве с призывом к молитве. Ранее в мае он приезжал в Россию с визитом, напомнил протоиерей.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл сообщил, что около тысячи священнослужителей сейчас находятся на передовой вместе с российскими военнослужащими. По его словам, священники очень мотивируют бойцов ВС РФ.

