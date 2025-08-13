Автоюрист высказался о возможном запрете «иранской тонировки»

Водитель может успеть снять «иранскую тонировку» (рулонные шторки) со стекла автомобиля, если его остановит инспектор ГАИ, заявил «Вечерней Москве» судебный автоюрист Дмитрий Славнов, комментируя возможный запрет этого аксессуара. По его словам, привлечь автолюбителя к ответственности в этом случае будет сложно.

На всех передних стеклах не должно быть никаких темных тонировок, даже если их легко снять. Но если водителя остановили за тонировку, а он ее быстро снял, то ничего здесь не докажешь, — рассказал Славнов.

Ранее сегодня, 13 августа, сообщалось, что Национальный автомобильный союз предложил ввести штрафы до 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку». Такие шторки приводят к повышению риска ДТП.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что тонирование лобового стекла автомобиля может свидетельствовать о нетрадиционных сексуальных предпочтениях владельца (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его мнению, водители таких машин занимаются блудом «вместе со своим однополым партнером».