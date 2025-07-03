Набиуллина озвучила прогноз по снижению ключевой ставки

ЦБ РФ с большей вероятностью будет рассматривать снижение ключевой ставки в случае сохранения текущих тенденций в экономике, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на брифинге. По ее словам, прозвучавшим в эфире телеканала «Россия 24», Банк России уже в июле может скорректировать прогноз по ключевой ставке и инфляции на 2025 год.

Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью будем рассматривать снижение ставки, скорее всего, будет обсуждаться шаг этого снижения, — сказала Набиуллина.

По ее словам, представители ЦБ наблюдают замедление инфляции, включая устойчивую компоненту, и это происходит быстрее, чем ожидалось в предыдущем прогнозе. Набиуллина добавила, что в июле планируется обновить весь прогноз, включая возможные корректировки по инфляции и траектории ключевой ставки.

Ранее Набиуллина заявила, что умеренные ставки будут тогда, когда будет снижаться инфляция. По ее словам, если говорить о финансовой сфере отрасли, она уже способствует этому процессу.

До этого первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что высокая ключевая ставка, которую установил регулятор, не рассчитана на длительный период. Политик убежден, что параметры, заложенные в нацпроектах, предполагают новые направления.