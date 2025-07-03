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03 июля 2025 в 14:02

Курские беженцы столкнулись с угрозами и распространением болезней

Lenta.ru: более 50 курских беженцев столкнулись с грубостью и болезнями в ПВР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В пункте временного размещения (ПВР) в поселке Поныри Курской области 52 беженца сталкиваются с грубостью персонала и плохими условиями. Курский общественник Владимир Синельников рассказал Lenta.ru, что людей, среди которых много пожилых и инвалидов, запугивают.

Персонал [психоневрологического интерната, который позже стал работать в ПВР], был набран из окрестных деревень, люди со средним образованием и порой не очень человечными методами, — заявил Синельников.

По его словам, в ПВР была вспышка чесотки и пневмонии. Главный врач Поныровской ЦРБ Михаил Русак заявил, что многие пожилые люди нуждаются в постоянном наблюдении, некоторые перенесли инсульт.

Ранее сообщалось, что освобожденные от Вооруженных сил Украины жители Курской области, размещенные в ПВР, чувствуют себя очень тяжело и подавленно. Волонтеры заявили о необходимости психологической помощи для россиян, поскольку они многое пережили после вторжения противника в регион.

До этого врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что российские военные и волонтеры эвакуировали из Суджи 68 мирных жителей. По его словам, 52 человека привезли в пункты временного размещения, 16 граждан забрали родственники.

беженцы
Курская область
пневмония
инвалиды
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