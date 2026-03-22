Когда появится российская вакцина от пневмококка

Вакцину от пневмококка «Пневмикс 16» зарегистрируют в России в 2026 году

Российская 16-валентная вакцина от пневмококка будет зарегистрирована в 2026 году, сообщила РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, сейчас проводится третья фаза клинических исследований с участием детей от 2 до 17 лет.

В 2026 году ожидается регистрация 16-валентной вакцины для профилактики пневмококковых инфекций «Пневмикс 16», производство которой полностью локализовано на территории Российской Федерации, — заявила Скворцова.

Ранее сообщалось, что в центре Гамалеи создают две персонализированные мРНК-вакцины для лечения меланомы, сообщил научный руководитель НИЦЭМ Александр Гинцбург. По его словам, одна онковакцина уже синтезирована и пациент скоро ее получит.

До этого врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин объявил NEWS.ru, что вакцины от рака, разработанные в России, способствуют предотвращению рецидивов. При этом, по его словам, на сегодняшний день не существует лекарства, способного полностью побороть онкологию.

Кроме того, первый заместитель главы Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева указала, что три пептидные вакцины против колоректального рака готовы к использованию. По ее словам, работа ведется в научно-клинических центрах в Одинцово и уже начался отбор пациентов для первых клинических испытаний.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог рассказала, сколько сладкого можно есть в сутки
Иран начал угрожать ударами по инфраструктуре США
Изучение русского языка в Эквадоре бьет рекорды
Президент одной страны предложил поставлять в ЕС нефть и газ
Аэропорт Калуги прекратил прием и выпуск рейсов
Число пострадавших при обстреле в Араде продолжает расти
Аэропорты Домодедово и Жуковский начали работать по согласованию
ЦАХАЛ начала наносить удары по «сердцу Тегерана»
Вертолет потерпел крушение у берегов Катара
«Выстрел в ногу»: экс-советник Трампа оценил отказ ЕС от российской нефти
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Тульской области
Непобежденный россиянин выиграл главный бой турнира UFC
Собянин сообщил о сбитии летевшего на Москву беспилотника
На юге Израиля запретили жителям устраивать собрания
Вся Куба осталась без электричества
Минпросвещения разработало новый стандарт обучения
«48 часов»: Трамп выдвинул Ирану ультиматум
Роспотребнадзор перечислил смертельные болезни от укуса клеща
Демократ призвал свергнуть власть в США
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

