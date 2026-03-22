Когда появится российская вакцина от пневмококка Вакцину от пневмококка «Пневмикс 16» зарегистрируют в России в 2026 году

Российская 16-валентная вакцина от пневмококка будет зарегистрирована в 2026 году, сообщила РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова. По ее словам, сейчас проводится третья фаза клинических исследований с участием детей от 2 до 17 лет.

В 2026 году ожидается регистрация 16-валентной вакцины для профилактики пневмококковых инфекций «Пневмикс 16», производство которой полностью локализовано на территории Российской Федерации, — заявила Скворцова.

Ранее сообщалось, что в центре Гамалеи создают две персонализированные мРНК-вакцины для лечения меланомы, сообщил научный руководитель НИЦЭМ Александр Гинцбург. По его словам, одна онковакцина уже синтезирована и пациент скоро ее получит.

До этого врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин объявил NEWS.ru, что вакцины от рака, разработанные в России, способствуют предотвращению рецидивов. При этом, по его словам, на сегодняшний день не существует лекарства, способного полностью побороть онкологию.

Кроме того, первый заместитель главы Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева указала, что три пептидные вакцины против колоректального рака готовы к использованию. По ее словам, работа ведется в научно-клинических центрах в Одинцово и уже начался отбор пациентов для первых клинических испытаний.