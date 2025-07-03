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03 июля 2025 в 14:13

Попечителем проектов «Движения» на 2026 год назначили ГК «АЛЮТЕХ»

Илья Пискулин и Владимир Архипов Илья Пискулин и Владимир Архипов Фото: Пресс-служба форума «Движение»

Группа компаний «АЛЮТЕХ» стала попечителем проектов форума недвижимости «Движение» на 2026 год. Соответствующее соглашение о спонсорстве стороны уже подписали.

Это осуществили основатель «Движения» Илья Пискулин и первый заместитель генерального директора ГК «АЛЮТЕХ» Владимир Архипов. «АЛЮТЕХ» специализируется на производстве фасадных и инженерных решений.

Компания считается одной из ведущих на рынке в своем направлении. «АЛЮТЕХ» уже доказала свою репутацию ответственного и значимого участника клуба «Движение», вносящего вклад в развитие сообщества.

В Сочи на форуме недвижимости «Движение» с 24 по 27 июня обсудили программу «Новые города». Мероприятие посвятили темам сохранения градостроительного наследия, а также интеграции новой архитектуры с транспортом.

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