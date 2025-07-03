Попечителем проектов «Движения» на 2026 год назначили ГК «АЛЮТЕХ»

Попечителем проектов «Движения» на 2026 год назначили ГК «АЛЮТЕХ»

Группа компаний «АЛЮТЕХ» стала попечителем проектов форума недвижимости «Движение» на 2026 год. Соответствующее соглашение о спонсорстве стороны уже подписали.

Это осуществили основатель «Движения» Илья Пискулин и первый заместитель генерального директора ГК «АЛЮТЕХ» Владимир Архипов. «АЛЮТЕХ» специализируется на производстве фасадных и инженерных решений.

Компания считается одной из ведущих на рынке в своем направлении. «АЛЮТЕХ» уже доказала свою репутацию ответственного и значимого участника клуба «Движение», вносящего вклад в развитие сообщества.

В Сочи на форуме недвижимости «Движение» с 24 по 27 июня обсудили программу «Новые города». Мероприятие посвятили темам сохранения градостроительного наследия, а также интеграции новой архитектуры с транспортом.