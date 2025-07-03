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03 июля 2025 в 14:21

В Армении могут национализировать компанию Карапетяна

Парламент Армении принял закон, который позволит национализировать «Электросети»

Самвел Карапетян Самвел Карапетян Фото: Роман Шеломенцев/РБК/NEWS.ru

Депутаты Национального собрания Армении проголосовали за закон, который позволяет государству национализировать ЗАО «Электрические сети Армении», сообщает «Арменпресс». Компания принадлежит российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, задержанному в Ереване.

Спикер Ален Симонян объявил, что законопроект, внесенный фракцией «Гражданский договор», поддержали 65 депутатов, 27 выступили против, а несколько парламентариев воздержались. Документ вносит изменения в законы «Об энергетике» и «Об органе по регулированию общественных услуг», создавая правовую основу для передачи компании в государственную собственность.

Ранее адвокат Арам Вардеванян назвал возбужденное против Карапетяна уголовное дело правовым абсурдом. По мнению стороны защиты, бизнесмена обвинили без доказательств. Российскому предпринимателю вменяют призыв к захвату власти в Армении.

Также сообщалось, что обыски в компании Карапетяна проходили в рамках дела о неуплате налогов и отмывании денег. По данным СК Армении, соответствующие мероприятия настигли головной офис компании «Ташир».

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