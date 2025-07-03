В Армении могут национализировать компанию Карапетяна

В Армении могут национализировать компанию Карапетяна Парламент Армении принял закон, который позволит национализировать «Электросети»

Депутаты Национального собрания Армении проголосовали за закон, который позволяет государству национализировать ЗАО «Электрические сети Армении», сообщает «Арменпресс». Компания принадлежит российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, задержанному в Ереване.

Спикер Ален Симонян объявил, что законопроект, внесенный фракцией «Гражданский договор», поддержали 65 депутатов, 27 выступили против, а несколько парламентариев воздержались. Документ вносит изменения в законы «Об энергетике» и «Об органе по регулированию общественных услуг», создавая правовую основу для передачи компании в государственную собственность.

Ранее адвокат Арам Вардеванян назвал возбужденное против Карапетяна уголовное дело правовым абсурдом. По мнению стороны защиты, бизнесмена обвинили без доказательств. Российскому предпринимателю вменяют призыв к захвату власти в Армении.

Также сообщалось, что обыски в компании Карапетяна проходили в рамках дела о неуплате налогов и отмывании денег. По данным СК Армении, соответствующие мероприятия настигли головной офис компании «Ташир».