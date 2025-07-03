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03 июля 2025 в 13:59

В России жестко ответили на лишение митрополита Онуфрия гражданства Украины

Депутат Иванов: лишение владыки Онуфрия гражданства Украины является провокацией

Митрополит Онуфрий Митрополит Онуфрий Фото: church.ua/Global Look Press

Лишение митрополита Онуфрия гражданства Украины является не просто провокацией, а войной против православной веры, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, Киев пытается сломить дух миллионов украинцев.

Решение украинских властей лишить митрополита Онуфрия, предстоятеля Украинской православной церкви, гражданства — это не просто политическая провокация, а откровенное гонение на православных людей. Этот шаг Киева — не что иное, как попытка сломить дух миллионов верующих, для которых УПЦ остается оплотом истинной веры, не поддавшейся расколу и политическому давлению, — отметил Иванов.

Он выразил мнение, что власти Украины «давно перешли все границы». Депутат подчеркнул, что под предлогом борьбы с русским влиянием уничтожаются храмы и преследуются священнослужители. По его словам, Украина превратилась в полигон для отработки самых жестоких методов борьбы с инакомыслием.

Это не просто давление на одного человека — это удар по всей пастве УПЦ, по каждому, кто осмеливается сохранять верность традиционному православию. Особое возмущение вызывает молчание западных стран, которые, декларируя защиту прав человека, фактически финансируют войну против православия. Где те, кто кричал о свободе совести? — добавил Иванов.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что лишение митрополита Онуфрия украинского гражданства рассматривается как жесткий политический шаг, направленный на оказание давления на всю паству УПЦ. По его словам, данное решение имеет серьезные последствия для верующих и может повлиять на их духовную жизнь.

Украина
православие
верующие
Россия
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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