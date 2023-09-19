Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2023 года С 1 октября 2023 года ждем повышения пенсий и зарплат, новых штрафов за неявку в военкомат и изменений в правилах выдачи ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

1 октября 2023 года

С 1 октября 2023 года в России вступит в силу ряд новых законов и нововведений. Узнаем, кому ожидать повышения зарплат и пенсий с 1 октября, кто не сможет получить ипотеку, что нового появится в деятельности неквалифицированных инвесторов и какие обязанности будут возложены на работодателей.

Индексация зарплат и пенсий для военных и силовиков с 1 октября 2023 года

С 1 октября повышение зарплат ожидает целый ряд работников силовых и военных ведомств. Так, на 10,5% увеличатся оклады для сотрудников:

органов внутренних дел

полиции

принудительного исполнения

Росгвардии

таможни

уголовно-исполнительной системы

федеральной противопожарной службы

Помимо этого, такое же повышение ожидает тех, кто проходит военную службу. Одновременно с 1 октября 2023 года на 10,5% будут увеличены военные пенсии.

Как увеличатся выплаты с 1 октября для других специалистов

Также в рамках индексации с 1 октября 2023 года на 5,5% увеличатся оклады сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими, в том числе:

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Индексация с 1 октября 2023 года

комендантов

кассиров

экспедиторов

бухгалтеров

водителей

охранников

Кроме этого, на 3% будут проиндексированы зарплаты для работников РЖД. Помимо сотрудников, которые заняты непосредственно обслуживанием железных дорог, увеличится зарплата для специалистов, трудоустроенных в различных учреждениях, подконтрольных РЖД, в том числе в образовательных и медицинских организациях.

Новые правила безопасности вступят в силу с 1 октября

Ряд изменений, вступающих в силу, коснется безопасности граждан. Так, станет обязательной двухфакторная аутентификация на «Госуслугах». Если такой способ входа на портал у гражданина еще не настроен, то при входе в приложение с 1 октября система автоматически станет предлагать подтверждение входа с помощью СМС-сообщения. Поменять настройки можно в личном кабинете на платформе. В случае если у пользователя утерян доступ к номеру телефона, который был изначально привязан к аккаунту, поменять эти данные можно при личном визите в МФЦ.

Изменения в банковской сфере с 1 октября

Целый ряд изменений во второй месяц осени ожидает банковскую сферу. Так, с первого дня следующего месяца все банки страны при обработке внутренних переводов должны будут использовать только отечественное ПО и иные сервисы. SWIFT при переводах внутри страны отныне использовать будет нельзя — он останется легальным только для международных операций.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оклады с 1 октября 2023 года

Помимо этого, вступят в силу новые правила выдачи ипотечных кредитов. Отныне кредитные учреждения при одобрении кредитов на жилье с низким первоначальным взносом будут обязаны применять более высокие надбавки. То же правило будет применяться к закредитованным заемщикам средств. Ознакомиться с размерами повышающих коэффициентов и правилами их применения можно на сайте ЦБ РФ.

Еще одно нововведение, вступающее в силу с 1 октября 2023 года, коснется указания регулятора о минимальных требованиях к страховым полисам банковских карт. Так, теперь по условиям страховки держатель будет защищен не только в случае порчи или утери карты, но в том числе и от мошеннических списаний средств.

Также Банк России со следующего месяца определил перечень бумаг, которые будут доступны для использования неквалифицированными инвесторами, в их число вошли бумаги зарубежных компаний, которые работают в основном на территории РФ и в странах ЕАЭС. С полным списком бумаг можно ознакомиться на сайте регулятора.

Также со следующего месяца специалисты ЦБ РФ получат доступ к информации обо всех участниках цепочки денежных переводов, подпадающих под определение мошеннических. Так, если раньше в базу данных регулятора поступали сведения только о конечном получателе похищенных денег, то теперь ему станут доступны сведения и о других участниках цепочки. Кроме этого, под подозрение будут попадать случаи одновременного входа в интернет-банк из разных городов или регионов, а также оформление кредита через банковское приложение, которое было незадолго до этого заблокировано из-за неправильного ввода данных для входа. Также все финансовые учреждения теперь будут обязаны направлять в базу данных Центробанка информацию о нетипичных для конкретного пользователя финансовых операциях, которых производятся при первичном входе с нового устройства.

Новые штрафы за уклонение от воинской службы

Еще два нововведения в законодательстве будут связаны с призывом на военную службу. Так, теперь работодатель будет отвечать за неисполнение обязанности или неоказание помощи в информировании сотрудников о необходимости явки в военный комиссариат. За неисполнение закона для должностных лиц размер штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В свою очередь граждане, не явившиеся по повестке в военкомат без уважительной причины, могут быть наказаны штрафом в размере до 30 тысяч рублей.

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