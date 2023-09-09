Член КПРФ заявил, что наблюдателям на выборах в Геленджике вручили повестки Член КПРФ Сафронов: наблюдателям на выборах в Геленджике вручили повестки

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Член ЦК КПРФ, депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов рассказал в своем Telegram-канале, что наблюдателям на выборах в Геленджике раздают повестки в военкомат. Сафронов опубликовал фото двух таких повесток, врученных на избирательных участках.

Наблюдатель из Геленджика Игорь Огородников рассказал изданию 93.RU, что вручить повестку ему пытались полицейские еще за день до выборов. 9 сентября он получил ее на участке от военкома, утверждает мужчина.

Это явный акт запугивания. Еще в четверг ко мне и ко второму наблюдателю вечером приходили полицейские с повесткой. Коллега был на участке, а я дома. Я не взял повестку, ну они и ушли, — сказал Огородников.

В военкомате Геленджика опровергли раздачу повесток наблюдателям. В комиссариате сообщили изданию «Подъем», что подобного распоряжения «не было и быть не может».

Вы чего? Глупости вы говорите. Никакого такого распоряжения по поводу выдачи повесток на избирательных участках у нас не было и быть не может. Ни наблюдателям, никому. Пусть эти наблюдатели предъявляют доказательства и факты, — заявили в военкомате Геленджика.

Там отметили, что в данный момент никаких мероприятий по раздаче повесток не проводится. Мероприятия по учету данных сейчас также не запланированы, добавили в военкомате.

Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев ранее рассказал, что первый день голосования в целом прошел спокойно, несмотря на тревогу в новых регионах, в которых были ракетные обстрелы, но «слава богу, все обошлось». По его словам, в первый день люди голосовали «очень активно». Булаев также высказал мнение, что при проведении масштабных выборов в «такой огромной стране» обойтись без нарушений практически невозможно.

8 сентября Мособлизбирком начал проверку сообщений о предполагаемом «вбросе» бюллетеней на участке для голосования в подмосковном городе Пушкино. Представители региональной комиссии в ходе прямого включения с ТИК Пушкино и УИК № 2425 договорились опечатать стационарный ящик.