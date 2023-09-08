В Подмосковье проверят сообщения о «вбросе» бюллетеней на участке в Пушкино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье организовали проверку после сообщений о предполагаемом «вбросе» бюллетеней на участке для голосования в городе Пушкино, сообщили в Telegram-канале Мособлизбиркома. Там отметили, что в этом году все избирательные участки в регионе впервые оснащены веб-камерами для оперативной связи ТИК с УИК и совместного решения спорных ситуаций.

В ходе прямого включения представители Мособлизбиркома, ТИК Пушкино и УИК № 2425 выработали решение вопроса из-за предполагаемого «вброса». Для проверки опечатали стационарный ящик, вместо него для голосования в ближайшие дни будет использован другой.

Как пишет «360», съемку предполагаемого нарушения на избирательном участке произвел «неаккредитованный представитель СМИ». Канал отмечает, что решение о признании или непризнании бюллетеней в опечатанном ящике недействительными может быть принято только при подведении итогов голосования.

Ранее в Орле в ходе голосования на выборах губернатора заиграла песня праворадикальной группы Terror National Front. Композиция «Скажи России», вышедшая в 2002 году на сборнике «Бритоголовые идут Vol. 2», прозвучала на избирательном участке № 115, расположенном в здании школы № 36. Выборы в регионе стартовали 8 сентября.