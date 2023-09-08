На избирательном участке в Орле заиграла песня неонацистов

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Единый день голосования в России

Песня неонацистской группы TNF (Terror National Front) заиграла на избирательном участке № 115, расположенном в здании школы № 36 в городе Орле, сообщает RTVI. В регионе 8 сентября начались выборы губернатора Орловской области.

На весь избирательный участок зазвучала песня «Скажи России». Эта композиция, выпущенная в 2002 году, входит в сборник с треками других неонацистских коллективов под названием «Бритоголовые идут Vol.2».

В 2017 году костромской суд признал клип к песне экстремистским материалом, после чего Минюст внес его в соответствующий список.

10 сентября в России состоится единый день голосования. В 2023 году в ряде регионов РФ выборы буду проходить в течение трех дней — с 8 по 10 сентября, и только в пяти субъектах голосование продлится от одного до двух дней. Россияне будут выбирать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

Кроме того, в 2023 году также пройдет первая избирательная кампания в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях после их присоединения к России.

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общеcтвенному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова ранее предупредила о существенной опасности перехода на фишинговые сайты в день народных голосований, посредством которых злоумышленники пытаются раздобыть личные данные россиян.

Как наблюдают за законностью проведения выборов, в прошлом году разбирался NEWS.ru.