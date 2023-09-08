В Общественной палате предупредили о фейковых сайтах, связанных с выборами В ОП России предостерегли россиян от перехода на связанные с выборами лжесайты

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра столицы

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова предупредила избирателей об опасности перехода на фишинговые сайты и боты, где предлагают проголосовать на выборах и внести свои персональные данные, передает ТАСС. По ее словам, эта информация может попасть к мошенникам и провокаторам.

Предостерегаем сограждан от перехода на какие-либо сайты и использования каких-либо ботов, где предлагается авторизоваться для голосования. Для того, чтобы проголосовать на выборах в РФ, этого не требуется, — сказала Булгакова.

Она добавила, что по появившийся в сети Интернет информации, при регистрации пользователя на сайте «Госуслуги» появляется уведомление о том, что он уже проголосовал. Это, по ее словам, особенно распространяется в новых регионах.

Булгакова пояснила: чтобы проголосовать дистанционно, действительно требуется авторизация, однако в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях голосование посредством ДЭГ (дистанционное электронное голосование) не проводится.

8 сентября в Москве открылись избирательные участки на трехдневных выборах мэра столицы, которые будут проходить до 10 сентября включительно. Согласно информации на сайте городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком), пункты можно посетить с 08:00 до 20:00, а портал для дистанционного участия будет работать с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября.