Выборы мэра начались в Москве В Москве открылись избирательные участки на трехдневных выборах мэра столицы

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Москве открылись избирательные участки на трехдневных выборах мэра столицы, которые будут проходить с 8 по 10 сентября. Согласно информации на сайте городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком), пункты можно посетить с 08:00 до 20:00, а портал для дистанционного участия будет работать с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября.

Кандидатами на пост мэра Москвы стали депутат Государственной думы Дмитрий Гусев (партия «Справедливая Россия — За правду»), вице-спикеры нижней палаты парламента Владислав Даванков («Новые люди») и Борис Чернышев (ЛДПР), а также парламентарий Московской городской думы Леонид Зюганов (КПРФ) и действующий градоначальник Сергей Собянин («Единая Россия»).

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Запланировано свыше четырех тысяч избирательных кампаний в 85 субъектах, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах — выборы депутатов законодательных органов власти.

Ранее СМИ сообщали, что после проведения прямых губернаторских выборов в семи регионах России сменятся сенаторы от исполнительной власти. Речь идет об Ивановской, Омской, Орловской, Псковской, Смоленской областях, а также об Алтайском и Приморском краях. Там действующие члены Совфеда не вошли в «сенаторские тройки» кандидатов.