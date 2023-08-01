В семи регионах России сменятся сенаторы после губернаторских выборов «Коммерсант»: в семи регионах России сменятся сенаторы после губернаторских выборов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После проведения прямых губернаторских выборов в семи регионах России сменятся сенаторы от исполнительной власти, сообщает «Коммерсант». По данным издания, речь идет об Ивановской, Омской, Орловской, Псковской, Смоленской областях, а также об Алтайском и Приморском краях, поскольку там действующие члены Совфеда не вошли в «сенаторские тройки» кандидатов.

Авторы отмечают, что сенаторы сменятся минимум в трети субъектов РФ, где будут проходить прямые губернаторские выборы. Всего выборы руководителей регионов пройдут в 26 регионах России, однако в ЯНАО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях главы субъектов будут избраны парламентом. Также сенатор может смениться в Хакасии, если губернатором будет избран член «Единой России» Сергей Сокол.

Ранее замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов заявил, что в ходе подготовки региональных выборов 10 сентября 2023 года необходимо справиться с такими проблемами, как повышенная тревожность и напряженность граждан, попытки разрушения межнационального и межконфессионального согласия, подогрев сепаратистских настроений и нарастание критического давления, в том числе со стороны внешних источников. В числе других «рисков момента» были названы повышенные требования к честности и компетентности представителей власти и снижение доверия к власти в случае неадекватного поведения ее представителей.