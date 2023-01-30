В «Единой России» назвали риски на региональных выборах 10 сентября В «Единой России» назвали сепаратизм и тревожность среди рисков на региональных выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов заявил, что в ходе подготовки региональных выборов 10 сентября 2023 года необходимо справиться с такими проблемами, как повышенная тревожность и напряженность граждан, попытки разрушения межнационального и межконфессионального согласия и подталкивание сепаратистских настроений и нарастание критического давления, в том числе со стороны внешних источников, пишет РБК. В числе других «рисков момента» были названы повышенные требования к честности и компетентности представителей власти и снижение доверия к власти в случае неадекватного поведения ее представителей.

Когда кто-то постит фотки с отдыха — это непопадание в общественный запрос, повестку, — пояснил источник в партии.

Так, источник в «Единой России», говоря о таком риске, как напряженность в отдельных социальных стратах, привел в пример студентов, которые переживают по поводу мобилизации, и предпринимателей, которых беспокоят трансформации в бизнес-среде в связи с западными санкциями. Что касается риска, связанного с попытками разрушения межнационального и межконфессионального согласия, а также подталкивания сепаратистских настроений, то в данном случае имеется в виду «внешняя оппозиция, которая собирается в Праге и Варшаве, где они обсуждают и рисуют новую карту страны».

В Единый день голосования 10 сентября запланированы прямые губернаторские выборы в двадцати регионах, а также кампании по избранию шестнадцати заксобраний. Кроме того, предполагается, что будут избраны главы ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и заксобрания этих территорий.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые главы регионов попросили отменить прямые выборы и проводить их через голосование в региональных заксобраниях. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знаком с подобными публикациями и предложил «никак не реагировать» на подобного рода новости из Telegram-каналов.