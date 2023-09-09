В ЦИК сообщили об итогах первого дня голосования в России Первый день голосования по России прошел достаточно спокойно, избиратели голосовали активно, рассказал РИА Новости замглавы ЦИК Булаев

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Николай Булаев

В первый день голосования россияне проявили большую активность, все прошло достаточно спокойно, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев. По его словам, звучали тревоги в новых субъектах РФ, фиксировались ракетные атаки, однако это не помешало общему процессу голосования.

Что касается голосования в целом по России, я считаю, что оно прошло достаточно спокойно. Были тревоги в новых субъектах РФ, были ракетные атаки, но слава богу все обошлось. Голосуют для первого дня голосования очень активно, — отметил Булаев.

Он добавил, что в такой большой стране, как Россия, невозможно избежать нарушений, однако подчеркнул, что на многих избирательных участках работают системы видеонаблюдения, которые позволяют проанализировать ситуацию с голосованием.

В России 10 сентября пройдет единый день голосования. В 54 регионах страны состоятся 78 избирательных кампаний, будет замещено более 34 тысяч мандатов. Впервые в процедуре выборов примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

До этого сообщалось, что 8 сентября в Москве открылись избирательные участки на трехдневных выборах мэра столицы, которые будут проходить до 10 сентября включительно. Согласно информации на сайте городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком), пункты можно посетить с 08:00 до 20:00, а портал для дистанционного участия будет работать с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября.