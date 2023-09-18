Почему женщину-ефрейтора осудили за уклонение от мобилизации: кто прав В России женщину впервые осудили за уклонение от мобилизации

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Владикавказский гарнизонный военный суд впервые признал военнослужащую женщину — ефрейтора Мадину Кабалоеву — виновной в уклонении от мобилизации. Что произошло, какое наказание получила подсудимая?

Почему было возбуждено уголовное дело

Обвинения женщине были предъявлены по ч. 5 и ч. 3.1 ст. 337 УК России (неявка на службу без уважительных причин в период мобилизации, условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий). По словам Мадины Кабалоевой, еще до возбуждения уголовного дела она обратилась в медицинскую роту своей войсковой части, где получила рекомендацию о временном освобождении от военной службы, поскольку была беременна на тот момент и воспитывала ребенка 2018 года рождения.

Неявка к руководству воинской части повлекла за собой возбуждение уголовного дела. На суде Кабалоева признала данный факт, но подчеркнула, что у нее была медицинская справка, которая, по ее мнению, давала ей право на временное освобождение от службы.

Какой приговор был вынесен судом

Военный прокурор потребовал вынести ефрейтору Кабалоевой обвинительный приговор, поскольку подсудимая не уволилась с воинской службы в связи с беременностью, а, напротив, продолжала получать положенное довольствие и пользоваться имевшимися льготами. Она оставалась военнослужащей, поэтому обязана была после объявления частичной мобилизации явиться к командованию.

Суд первой инстанции согласился с прокурором, назначив ефрейтору шесть лет колонии общего режима. Однако, учитывая тот факт, что осужденная имеет несовершеннолетнего ребенка, исполнение наказания было отложено до 2032 года — когда ему исполнится 13 лет.

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Почему адвокат Кабалоевой хотел обжаловать приговор

Адвокат Кабалоевой Роман Рабаданов не согласился с приговором и попытался обжаловать его в Южном окружном военном суде. Правозащитник подчеркнул, что считает судебное решение незаконным «в связи с существенными нарушениями норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства».

По мнению Рабаданова, суд при вынесении приговора не учел тот факт, что у Кабалоевой были уважительные причины, которые «должны быть отнесены к стечению тяжелых обстоятельств», из-за которого его подзащитная «не имела возможности проходить воинскую службу».

Гособвинитель в апелляционной инстанции окружного суда призвал не принимать доводы правозащитника, оставив без изменения приговор суда. Представители Южного окружного военного суда согласились с ним.

Что говорят о новой волне мобилизации в России

12 сентября президент России Владимир Путин, отвечая вопрос о новой волне мобилизации в стране, заявил, что за последние шесть-семь месяцев контракты о прохождении военной службы подписали 270 тысяч человек.

«Российские мужчины подписывают контракты с ВС РФ сознательно и добровольно, понимая, что окажутся в зоне боевых действий. Мужики наши понимают, что им есть кого защищать, они защищают интересы Родины», — подчеркнул российский лидер.

Военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru объяснил, что ротация войск в зоне СВО необходима, чтобы дать мобилизованным надежду на возвращение домой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«У них может утратиться вся мотивация, стойкость, желание оборонять назначенные рубежи. Люди могут устать, они не будут знать, когда их заменят, когда будет отпуск. Поэтому ротация крайне важна и нужна. Предположу, что для ротации в ВС РФ в зоне СВО нужно примерно 300–400 тысяч бойцов. То есть не исключаю, что мобилизация нужна», — рассказал эксперт.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком информацию о проведении дополнительной мобилизации в России, которая появилась в начале сентября.

«Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети. Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание», — утверждает он.

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