Скрывшимся от мобилизации украинцам пообещали проблемы на родине На Украине будут добиваться приговоров против скрывшихся от мобилизации мужчин

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Власти Украины не рассчитывают на массовую экстрадицию в страну мужчин, которые скрылись от мобилизации за рубежом с помощью фиктивных справок. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что уклонистов ждут проблемы на родине, передает Telegram-канал издания «Страна.ua». Киев будет добиваться вынесения приговоров в отношении граждан, которые дали взятку за фиктивную справку.

На основе этого нужно будет обращаться в суды тех стран, где они находятся как беженцы с определенными юридическими статусами, чтобы им это упразднили, и в судах этих стран доказать, что этот человек получил справку не должным образом, — сказал Подоляк.

При этом он назвал экстрадицию сложной юридической процедурой, поэтому украинцы вряд ли будут массово возвращаться. Подоляк добавил, что правительство Украины будет составлять реестры людей, покинувших страну, чтобы избежать мобилизации.

Ранее украинским беженцам, находящимся в Ирландии, разослали фальшивые письма с требованием вернуться на родину и служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Поддельные уведомления, датированные 7 сентября, подписаны Министерством юстиции Ирландии. Согласно тексту писем, Министерство юстиции получило запрос от украинского правительства о депортации беженцев, которые якобы не уклонились от обязательства служить в ВСУ.