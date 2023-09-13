Украинским беженцам разослали фейковые письма об обязанности службы в ВСУ

Фото: МО Украины

Украинским беженцам, находящимся в Ирландии, разослали фальшивые письма с требованием вернуться на родину и служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ), пишет Irish Times. Поддельные уведомления, датированные 7 сентября, подписаны Министерством юстиции Ирландии.

Согласно тексту писем, Министерство юстиции получило запрос от украинского правительства о депортации беженцев, которые якобы не уклонились от обязательства служить в ВСУ. Также говорилось, что адресаты должны предстать перед Верховным судом на слушаниях по экстрадиции в октябре.

Официальные представители Министерства юстиции заявили, что подобные письма не отправлялись. Личности тех, кто распространил фальшивые уведомления, неизвестны.

Ранее Латвия, Литва и Эстония заявили, что не станут передавать Украине годных к мобилизации украинских мужчин, однако эти страны могут прогнуться под давлением Лондона и Вашингтона и последовать примеру Польши, считает военный эксперт Алексей Суконкин. Он убежден, что частичная выдача этими странами беженцев на Украину рано или поздно произойдет.

Польша ранее начала выдавать Украине мужчин призывного возраста. Граждан Украины, пересекающих границу, пробивают по специальной базе. В ней содержатся сведения о том, преследуется ли конкретное лицо прокуратурой.