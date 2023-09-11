Военкор предположил, когда начнется наступление ВС России на Украине Сладков: наступление ВС России начнется сразу после окончания «контрнаступа» ВСУ

Фото: МО РФ

Наступление российских войск в зоне проведения спецоперации может начаться после того, как выдохнется «контрнаступ» ВСУ, предположил военный журналист Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, необходимо дождаться, пока силы украинских войск истощатся, а затем сделать то, что не удалось ВСУ.

Когда же начнется наше наступление? Смею предположить — сразу, как закончится украинский «контрнаступ». Зачем нам прерывать полет противника в бездну? Конечно, нам тяжело, нашим мужикам в окопах тяжело, тут вообще спору нет. Но, рассуждая технически, мне кажется, что потери врага нам выгодны, — написал военкор.

Он предположил, что ВСУ не прекратят попыток прорвать оборону российских войск до тех пор, пока не останется только ударная группа и резерв для заполнения захваченных территорий. Сладков считает, что в этом случае ВС Росси сразу перейдут в наступление.

Нам предстоит сделать то, что не смогли сделать они: проломить в одном месте, а дальше идти по свободному пространству, обходя города, — заключил он.

Ранее Сладков и его коллеги-военкоры заявили, что ВС РФ необходимо пополнение в людях для достижения результатов в СВО. По их мнению, без новой волны мобилизации не обойтись. При этом председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в настоящий момент нет необходимости объявлять новую волну мобилизации в России. По его словам, граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, заменят контрактники. Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, добавил депутат.