«Надо было еще вчера»: что пишут о новой мобилизации Сладков, Коц, Котенок

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В настоящий момент нет необходимости объявлять новую волну мобилизации в России, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Что по этому поводу ранее писали российские военкоры?

Евгений Поддубный: «Мы не сможем обойтись без новой кампании»

«Первая частичная мобилизация позволила нарастить численность личного состава в зоне СВО, был стабилизирован фронт на самых „тонких“ участках, восстановлена боеготовность наших потрепанных тяжелыми и длительными боями соединений, что участвовали в боевых действиях с первого дня СВО», — писал военный репортер ВГТРК еще в феврале.

По словам Поддубного, Киев «мобилизационные мероприятия не останавливает, имея значительно более слабый мобилизационный резерв». Это позволяет ВСУ восполнять потери на переднем крае регулярно, отметил журналист.

«У нашего командования такой роскоши нет. Чем раньше мы начнем готовить резервные соединения, вообще формировать их, комплектовать ВВТ, проводить боевое слаживание, тем меньше в будущем у нас будет потерь в этих резервных частях. Как по мне, так это нужно было делать, что называется, еще вчера. Но необходимо исключить повторение ошибок, которые были выявлены в ходе первой волны», — добавил он.

Александр Сладков: «Для достижения положительных результатов в СВО необходимо пополнение в людях»

«Можно, конечно, засунуть голову в клумбу и шептать: „Рассосись, СВО, рассосись“. Но результатов это не даст. Нам нужны солдаты и офицеры для заполнения и контроля освобожденного пространства (я имею в виду прифронтовые полосы, оборонительные, а не тылы), активной ротации соединений, чтоб дать дивизиям и бригадам убыть на полгода домой, отдохнуть, позаниматься на полигонах, доукомплектоваться», — писал военкор в мае.

По его словам, ротация позволит убрать с передовой подразделения ВДВ, морской пехоты и спецназа.

«Они должны проводить свою работу, результаты которой значительно облегчат труд пехоты. Не надо нам воплощать формулу „пускай очень тяжело, но всем, нет, каждый должен грызть свою морковку“. Я не за общую или частичную мобилизацию. Я за новаторский подход в наборе контрактников и добровольцев», — добавил Сладков.

Юрий Котенок: «Без всеобщей мобилизации не обойтись»

«Я не компетентен говорить ничего о мобилизации, это решение принимается на самом верху. Но мое личное мнение, что без всеобщей мобилизации Россия не победит в противостоянии с коллективным Западом. Если мы будем воевать вполоборота, если мы будем делать вид, что <...> это где-то на окраине локальные боевые действия, ничего из этого хорошего не выйдет», — писал военкор в июле.

По мнению журналиста, необходимо купировать угрозу от ВСУ для ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской, Белгородской и Херсонской областей.

«Реальность такова, что киевский режим нужно сокрушать и прекратить даже попытки воздействия на нашу территорию. А сейчас мы стоим под угрозой наступления ВСУ, которые пользуются поставками Запада. Поэтому нам необходимо бороться с этим, и мое мнение таково, что без всеобщей мобилизации не обойтись», — добавил он.

WarGonzo: «Если начальство не наберет нужное число контрактников, потребуется новая волна мобилизации»

«Государство сейчас проводит кампанию по набору контрактников, а до этого провело частичную мобилизацию, призвав более 300 тысяч человек. Это естественно. А что будет, если начальство не сможет набрать желаемые сотни тысяч контрактников? Потребуется новая волна частичной мобилизации», — писал Telegram-канал военкоров WarGonzo в мае. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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