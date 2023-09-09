В ГД рассказали, кто заменит мобилизованных в зоне СВО Картаполов: ротация мобилизованных в зоне СВО пройдет за счет контрактников

Фото: МО РФ

В настоящий момент нет необходимости объявлять новую волну мобилизации в России, заявил Lenta.ru председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, заменят контрактники. Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, добавил депутат.

Для этого их и набирают. Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, за счет них и будет идти ротация. В рамках частичной мобилизации было набрано 300 тысяч человек. На сегодня более 200 тысяч военнослужащих по контракту только за этот год, поэтому практически один к одному к концу года будет, а может быть, и больше, — объяснил Картаполов.

Украинские информационные ресурсы ранее распространили фейковый приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу о новой волне мобилизации. В «документе» утверждается, что в зону спецоперации будут призваны еще 200 тысяч человек. На официальном портале правовой информации ничего подобного не публиковалось.

Ранее заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин опроверг информацию о повышении срока военной службы по призыву. По его словам, соответствующий вопрос в Госдуме не обсуждался. Срок службы по-прежнему составляет один год.