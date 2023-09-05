В Сети распространили ложный приказ Шойгу о мобилизации 200 тысяч человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинские информационные ресурсы распространили фейковый приказ министра обороны России Сергея Шойгу о возобновлении мобилизации. В документе утверждается, что ведомство рассчитывает призвать в армию еще 200 тысяч человек. При этом в официальных источниках правовой информации такого приказа нет.

В тексте фейкового документа о «дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации» указано, что военкоматы должны организовать призыв 200 тысяч граждан в срок не позднее 1 ноября 2023 года, тогда как сам приказ якобы вступает в силу 11 сентября.

На официальном портале правовой информации сведений о таком приказе сейчас нет. Последний документ, зарегистрированный Министерством обороны РФ, касается утверждения порядка организации контроля в области безопасного использования и содержания лифтов в подведомственных учреждения.

Ранее член оборонного комитета Госдумы Андрей Гурулев заявлял, что на текущий момент нет необходимости в проведении новой волны мобилизации. По его словам, армию успешно пополняют за счет контрактников. Кроме того, как признал депутат, оборонно-промышленный комплекс не может одномоментно обеспечить большое количество мобилизованных.