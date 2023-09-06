Депутат Госдумы прокомментировал слухи о повышении срока военной службы Депутат Швыткин: в Госдуме не обсуждают увеличение срока военной службы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Госдуме не поднимается вопрос о возможном повышении срока военной службы по призыву, заявил в комментарии Lenta.ru заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин. Он напомнил, что сейчас срочная служба в армии РФ длится один год.

Сегодня срок службы составляет один год, и в настоящее время на повестке дня не стоит вопрос о его увеличении, — сказал Швыткин.

Ранее издание «Фонтанка» сообщало, что петербуржцы стали получать повестки с приглашением в военкомат для уточнения данных, но в приложении к повестке имеется лист с изображением герба РФ, где призывника предупреждают, что на текущий момент срок военной службы по призыву составляет 12 месяцев, но в дальнейшем планируется его увеличение.

Ранее недостоверные сообщении об увеличении срока службы до двух лет появлялись в декабре 2022 года. Их в том числе опровергал военный комиссар Подмосковья полковник Алексей Астахов. Фейк об увеличении срочной службы распространил подмосковный телеканал «Вечерний Дмитров».

В начале сентября в соцсетях было опубликовано фото с недостоверной подписью министра обороны Сергея Шойгу о новой волне мобилизации в России с 11 сентября. Их первоисточником оказались украинские Telegram-каналы. Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался, что ВС РФ не требуются дополнительные силы из мобилизационного резерва. Он подчеркнул, что уже набрано по контракту порядка 114 тысяч человек, еще 52 тысячи — добровольцы. Также глава военного ведомства рассказал о ежедневном наборе около 1330 добровольцев.